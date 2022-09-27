На освобожденных землях Азербайджана возводят новые школы

27 сен. 11:11

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана строятся новые школы, сообщил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов.

По его словам, продолжается строительство школ в Шуше, Агдаме и Джебраиле.

"За 30 лет оккупации в Карабахе были уничтожены наши исторические памятники, образцы нашего национального культурного наследия, образовательные учреждения, около 600 исторических памятников, около 1000 учебных заведений. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что на освобожденных территориях идет созидательная работа, по поручению главы государства реализуются крупные проекты", - рассказал представитель Минобразования Азербайджана.