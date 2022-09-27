Хикмет Гаджиев сделал публикацию в связи с Днем памяти

27 сен. 11:07

Публикацией в связи с Днем памяти азербайджанских воинов, отдавших жизни за освобождение Отечества, который ежегодно отмечается в Азербайджане 27 сентября, поделился помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"27 сентября - День памяти! Да упокоит Аллах души наших шехидов!" - написал он в Twitter.

Два года назад, утром 27 сентября 2020 года, оккупационные силы Армении предприняли широкомасштабное наступление с захваченной земли Азербайджана на позиции азербайджанской армии вдоль всей линии соприкосновения войск. Так началась Отечественная война Азербайджана, которая завершилась победой спустя 44 дня.