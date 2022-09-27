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Ушел из жизни главный тренер паралимпийской сборной РФ по футболу Автандил Барамидзе

Ушел из жизни главный тренер паралимпийской сборной РФ по футболу Автандил Барамидзе

Главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе скончался на 66-м году жизни, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Мы потрясены случившимся, он был в Сочи, готовил команду к выступлению на летних Играх. Стало плохо с сердцем, его госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, его не стало. Узнал об этом только что, выражаем соболезнования его семье, ПКР окажет всю необходимую помощь", - сказал он.

"Наши футболисты под его руководством четыре раза становились чемпионами мира", - обратил внимание он.

Барамидзе являлся членом исполкома Паралимпийского комитета России и президентом Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом. Под его руководством сборная России дважды становилась паралимпийским чемпионом, дважды завоевывала серебряные награды Паралимпийских игр и один раз - бронзовые. Также российские футболисты одержали четыре победы на чемпионатах мира и завоевали золотую награду европейского первенства, напоминает ТАСС.

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