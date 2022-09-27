Ушел из жизни главный тренер паралимпийской сборной РФ по футболу Автандил Барамидзе

27 сен. 10:43

Главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе скончался на 66-м году жизни, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Мы потрясены случившимся, он был в Сочи, готовил команду к выступлению на летних Играх. Стало плохо с сердцем, его госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, его не стало. Узнал об этом только что, выражаем соболезнования его семье, ПКР окажет всю необходимую помощь", - сказал он.

"Наши футболисты под его руководством четыре раза становились чемпионами мира", - обратил внимание он.

Барамидзе являлся членом исполкома Паралимпийского комитета России и президентом Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом. Под его руководством сборная России дважды становилась паралимпийским чемпионом, дважды завоевывала серебряные награды Паралимпийских игр и один раз - бронзовые. Также российские футболисты одержали четыре победы на чемпионатах мира и завоевали золотую награду европейского первенства, напоминает ТАСС.