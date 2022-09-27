На "Верхнем Ларсе" разрешили пеший переход через границу

27 сен. 10:33

На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии на российско-грузинской границе разрешен пеший переход, сообщает МВД по региону.

На "Верхнем Ларсе" состоялось совещание с участием главы МВД Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по региону и Северо-Осетинской таможни.

"Несмотря на принимаемые меры… обстановка остается крайне напряженной, что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан. С этой целью, а также для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций, по результатам встречи участниками было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении осетинского МВД в Telegram-канале.

Накануне в очереди на российско-грузинской границе в Северной Осетии находились около 3,5 тыс легковых и 1,3 тыс грузовых автомобилей.