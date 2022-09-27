В Баку почтили память шехидов Отечественной войны Азербайджана

27 сен. 10:30

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования семьям шехидов в связи с 27 сентября - Днем памяти.

"Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти. Да упокоит Аллах души наших шехидов и даст терпения их близким", - сказал он в ходе посещения II Аллеи шехидов.

Отмечается, что Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов.

Сначала они возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву и почтили его светлая память. Затем руководство ведомства посетило Вторую Аллею шехидов.

В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Министр и представители Минобороны минутой молчания была почтили память шехидов, вознесли молитвы за упокой их душ, возложили цветы на могилы.

Встретившись с родными и близкими шехидов, Гасанов и руководящий состав министерства поинтересовались их нуждами.