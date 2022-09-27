Главы МИД Ирана и Беларуси обсудили развитие отношений

27 сен. 10:28

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его белорусский коллега Владимир Макей на встрече в Нью-Йорке обсудили пути расширения торгово-экономических отношений между двумя странами.

На встрече министры обсудили вопросы, имеющие двустороннее значение, а также совместные усилия обеих стран в международных организациях по укреплению мира во всем мире, встреча прошла на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Напомним, Хосейн Амир Абдоллахиян сопровождал президента ИРИ Эбрахима Раиси, который выступил перед мировыми лидерами на 77-м заседании ГА ООН.