МИД Азербайджана опубликовал заявление в связи с Днем памяти

27 сен. 10:25

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало на своем сайте заявление по случаю Дня памяти.

"Сегодня исполнилось два года с того времени, когда ВС Азербайджана были предприняты ответные меры по предотвращению очередной военной провокации со стороны ВС Армении. Эти меры, положившие начало 44-дневной Отечественной войне, были осуществлены в рамках права на самооборону и в полном соответствии с международным гуманитарным правом с целью предотвращения очередной военной агрессии Армении и обеспечения безопасности гражданского населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Отечественная война Азербайджана положила конец почти 30-летней оккупации, обеспечила территориальную целостность страны, восстановила фундаментальные права миллиона азербайджанцев. "Азербайджан самостоятельно обеспечил выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года", - добавили в пресс-службе.

Победа, достигнутая в результате доблести азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, открыла новую эру в истории Азербайджана, восстановила международную справедливость. Прекращение оккупации территорий Азербайджана выявило широкомасштабную незаконную деятельность, осуществлявшуюся Арменией на этих землях на протяжении десятилетий", - говорится в тексте.

В министерстве подчеркнули, что международное сообщество увидело очевидные доказательства массового минирования азербайджанских земель, целенаправленного уничтожения, присвоения исторического, культурного, религиозного наследия Азербайджана, разграбления природных ресурсов, разрушения инфраструктуры и других нарушений международного права. "Азербайджан предпринял обращения в Европейский суд по правам человека и Международный суд для привлечения Армении к ответственности за неисполнение международных обязательств, а также за нарушения международного гуманитарного права и прав человека. 7 декабря 2021 года Международный суд единогласно принял решение о временных мерах в отношении Армении на основании петиций, поданных Азербайджаном", - добавили в МИД,

"В течение последних двух лет Азербайджан осуществляет широкомасштабные работы по реконструкции на освобожденных территориях, в том числе занимается реализацией крупных инфраструктурных проектов, предпринимает целенаправленные шаги для обеспечения безопасного возвращения в свои дома около миллиона вынужденных переселенцев, возрождения жизни на этих землях. В соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года Азербайджан принимает меры по достижению устойчивого мира и стабильности в регионе", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Ереван, демонстрируя реваншистскую позицию, не выполняет в полной мере взятые на себя обязательства, по-прежнему не выводя из региона вооруженные формирования и устанавливая новые мины, создает угрозу безопасности, не предпринимает практических шагов для открытия коммуникаций в регионе, продолжает военные провокации и тем самым серьезно подрывает попытки нормализации в постконфликтный период.

В ведомстве заявили, что Баку является инициатором нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ. "Мы призываем Армению уважать эти фундаментальные принципы, соблюдать свои международные обязательства во имя обеспечения мира, безопасности и благополучия в регионе. Армении, наконец, необходимо прекратить имитацию переговоров и предпринять реальные, конструктивные шаги. Нет другой альтернативы для мирного развития региона", - добавили в министерстве.

"27 сентября, которое Распоряжением Президента Азербайджана отмечается в нашей стране как День памяти, мы с глубоким уважением и почтением чтим светлую память всех наших шехидов, павших за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана", - заключили в пресс-службе МИД Азербайджана.