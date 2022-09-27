Два года назад началась Отечественная война Азербайджана

27 сен. 10:00

Два года назад, утром 27 сентября 2020 года, оккупационные силы Армении в соответствии с военной доктриной "новая война – новые территории" предприняли широкомасштабное наступление с захваченной земли Азербайджана на позиции азербайджанской армии вдоль всей линии соприкосновения войск. Эта атака стала началом последнего акта 30-летней Карабахской войны, также известного как Отечественная война Азербайджана и Вторая Карабахская война.

Азербайджан был готов к этому нападению. Попытка трансграничной атаки армянских сил на Товузский район в июле 2020 года и пассивная реакция на нее Минской группы ОБСЕ показали, что Армения всерьез планирует возобновить полноценные боевые действия против своего соседа, а международные посредники не могут остановить нарастание напряженности и заставить Ереван заниматься мирным урегулированием армяно-азербайджанского конфликта. Потому тем же утром азербайджанская армия дала отпор наступающим оккупантам, развернув контрнаступательную операцию с целью обеспечения безопасности граждан Азербайджана.

Позднее военная операция ВС АР получит название "Железный кулак". В первые дни она сосредоточилась на трех основных локациях: гора Муровдаг, дававшая контроль над северным путем снабжения оккупантов, Тертер-Агдамское направление для выхода к Агдере и Физули-Джебраильское направление, ставшее в последствии главной дорогой Азербайджана к победе в Карабахской войне. Президент Ильхам Алиев немедленно выступил с обращением к населению, где подчеркнул, что азербайджанская армия освобождает территории Азербайджанской Республики от оккупации и не имеет военных целей на территории Армении.

Уже полдень 27 сентября продемонстрировал, в каком ключе будет проходить последний акт Карабахской войны: на Муровдаге и в направлении Агдере под контроль армии Азербайджана перешли господствующие высоты, а на юге был совершен настоящий прорыв: от оккупантов были очищены села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Юхары Абдулрахманлы, Ашагы Абуррахманлы в Физулинском районе и села Боюк Мярчанлы и Нюзгяр в Джебраильском районе. То есть азербайджанские войны углубились в оккупационную зону сразу на десятки километров. Вечером гора Муровдаг была полностью освобождена, крупнейший путь снабжения оккупантов перестал действовать.

Армения тут же объявила всеобщую мобилизацию, из оккупационной зоны началось массовое бегство сепаратистов и незаконных поселенцев. Армянские войска принялись обстреливать азербайджанский город Тертер, а армянские СМИ и политтехнологи – бомбардировать информационное поле фейками о боях, пытаясь представить Ереван и его марионеток в Ханкенди жертвами, а не агрессорами. Международное сообщество отреагировало на возобновление "горячей" фазы войны призывами к прекращению боевых действий, однако было ясно, что так просто их не остановить: если за три десятилетия Армению так и не удалось убедить дипломатией в необходимости урегулировать конфликт с Азербайджаном, настало время принудить ее к миру.

Последующие 43 дня Отечественной войны Азербайджана будут идти по одному и тому же, все время ускоряющемуся сценарию: азербайджанские войска контратакуют – армянские оккупационные силы сначала пытаются удержать захваченные территории, затем отступают или к Ханкенди, или в Армению. Самый укрепленный район захватчиков у Агдере пал спустя всего неделю, были освобождены стратегически важные для северо-восточного участка фронта села Талыш и Суговушан. Уже на следующий день, 4 октября, оккупанты были выбиты из города Джебраил в глубине оккупационной зоны; таким образом, двигаясь вдоль пограничной с Ираном реки Араз, азербайджанские войска вошли в тыл оккупационным силам Армении и обеспечили себе плацдарм для контрнаступления и на Физули, и на Зангилан, и на Шушу. Город Физули был освобожден 17 октября, Зангилан – 20 октября, Губадлы – 25 октября, то есть меньше чем за месяц Азербайджан деоккупировал весь стокилометровый участок границы с Ираном и часть территорий на границе с Арменией.

Ереван отвечал на это военными преступлениями. С территории Республики Армения регулярно проводились ракетные запуски по азербайджанским городам – прежде всего по Гяндже и Мингячевиру. Эти ракеты падали на жилые дома и убивали десятки мирных жителей. На каждое крупное военное достижение Азербайджана власти Армении отвечали новым терактом. Самым тяжелым преступлением против человечности стали удары запрещенными кассетными снарядами по Барде 27-28 октября, когда погибли 30 человек. Всего за 44 дня войны погибли 93 мирных жителя Азербайджана, еще 407 были ранены. Надо отметить, что Армения никакой ответственности за атаки на мирное население так и не понесла, хотя ее вина была установлена и зафиксирована международными правозащитными организациями.

Финалом Отечественной войны Азербайджана стала битва за Шушу, сердце азербайджанской культуры и стратегическую высоту над Ханкенди. Азербайджанские спецназовцы в начале ноября совершили настоящий подвиг, поднявшись по отвесным скалам, на которых стоит город-крепость, и выбив оккупантов из Шуши без использования артиллерии, в ходе уличных боев. 5 ноября они вошли в город, 8 ноября президент Ильхам Алиев официально объявил, что Шуша свободна от захватчиков. Таким образом, оккупационные войска Армениина еще не освобожденных территориях в горной части Карабаха оказались в огромном котле, так как все дороги в Армению были перерезаны. В ночь с 9 на 10 октября премьер-министр Никол Пашинян подписал капитуляцию Армении, Карабахская война завершилась победой Азербайджана и восстановлением его территориальной целостности.

С тех пор 27 сентября отмечается в Азербайджане как День памяти азербайджанских воинов, отдавших жизни за освобождение Отечества. Сегодня в 11:00 по московскому времени на всей территории республики будет объявлена минута молчания в память о героях Отечественной войны, остановится движение транспорта и пешеходов, будут приспущены государственные флаги. Через 44 дня будет два года победы Азербайджана в Карабахской войне, а сегодня – два года с начала последнего отрезка пути к этой победе.