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Москвичам все чаще требуется помощь психологов

Москвичам все чаще требуется помощь психологов

Жители Москвы стали чаще обращаться за профессиональной психологической помощью, сообщается на сайте мэра столицы.

"Чаще всего за психологической помощью обращаются женщины среднего возраста с высшим образованием. Основные запросы связаны с семейными и детско-родительскими отношениями", - говорится в сообщении.

С начала года по линии неотложной психологической помощи 051 было проведено свыше 65 тыс консультаций. "Получить поддержку можно также на сайте Московской службы психологической помощи населению, где круглосуточно работает онлайн-чат Don't panic. С начала 2022 года в чат поступило почти 28 тысяч обращений", - рассказала замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Оксана Шалыгина.

Она напомнила, что каждый москвич в течение года может пройти пять консультаций в территориальных подразделениях службы, а также два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации.

"Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие", - подчеркивается в сообщении.

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