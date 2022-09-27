Москвичам все чаще требуется помощь психологов

27 сен. 9:55

Жители Москвы стали чаще обращаться за профессиональной психологической помощью, сообщается на сайте мэра столицы.

"Чаще всего за психологической помощью обращаются женщины среднего возраста с высшим образованием. Основные запросы связаны с семейными и детско-родительскими отношениями", - говорится в сообщении.

С начала года по линии неотложной психологической помощи 051 было проведено свыше 65 тыс консультаций. "Получить поддержку можно также на сайте Московской службы психологической помощи населению, где круглосуточно работает онлайн-чат Don't panic. С начала 2022 года в чат поступило почти 28 тысяч обращений", - рассказала замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Оксана Шалыгина.

Она напомнила, что каждый москвич в течение года может пройти пять консультаций в территориальных подразделениях службы, а также два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации.

"Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие", - подчеркивается в сообщении.