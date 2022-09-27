В Центре Гамалеи отвергли искусственную природу коронавируса

27 сен. 9:52

У ученых нет особых причин, чтобы считать происхождение вируса COVID-19 искусственным, - считает завлабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Альховский.

"Есть вариант того, что вирус мог быть выделен в лаборатории из природного источника и, что называется, "сбежать" из лаборатории, но это не отменяет того факта, что этот вирус предварительно должен был сформироваться непосредственно в природном резервуаре. В этом плане я, как и подавляющее большинство вирусологов, являюсь сторонником естественного происхождения", - рассказал он, передает РИА Новости.

Все предположения по поводу создания вируса в лаборатории из разных вариантов носят "абсолютно тенденциозный характер и во много политически мотивированы".

"Мы как вирусологи видим эту картину шире. Видим, как все это происходит, видим появление схожих штаммов, разные генетические линии", - рассказал эксперт, отметив, что является абсолютным сторонником того, что процесс появления вируса, вызвавшего пандемию COVID-19, во многом естественный, а происхождение вируса является натуральным.

"Надо понимать, что на сегодняшний день известно всего лишь порядка 80 полных геномов этих вирусов. Это капля в море… Может быть, просто какой-то вспомогательный природный резервуар в каких-то животных, который мы просто не знаем", - добавил он.