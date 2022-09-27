Казахстан пообещал заботу и безопасность прибывающим в республику россиянам

27 сен. 9:50

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен переговорить с Москвой рост прибывающих в республику граждан России.

Он подчеркнул о необходимости проявления заботы и обеспечения безопасности россиянам, которые прибывают в республику в последние дни из-за "сложившейся безвыходной ситуации".

"Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", - сказал казахстанский лидер в ходе визита в Туркестан, пишет РИА Новости.

Глава республики добавил, что приезжие из-за рубежа "не получат никаких преференций, вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами". Тем не менее, по его словам, им будет оказываться помощь.

"Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны", - заключил Токаев, добавив, что в Казахстане «нет ни кризиса, ни паники» из-за наплыва приезжих.