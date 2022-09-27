В граничащих с РФ регионах Казахстана подорожала аренда недвижимости

27 сен. 9:49

Аренда жилой недвижимости в казахстанских регионах, граничащих с Россией, подорожала в диапазоне от 15 до 34 процентов, пишет сайт о недвижимости "Крыша".

Сообщается, что увеличение стоимости произошло в основном за выходные и связано с ростом спроса на аренду. "Самые востребованные города, судя по запросам пользователей, - Уральск, Актобе, Костанай, Петропавловск, Павлодар", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Актобе и Уральске за неделю с 19 по 25 сентября по сравнению с предыдущей неделей аренда выросла в среднем на 34%, в Костанае - на 25%, в Павлодаре - на 19%, в Семее и Петропавловске - примерно на 15%.