Казахстан полностью обеспечил себя хлебом на год

27 сен. 9:34

В этом году Казахстан смог обеспечить себя хлебом, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства республики.

"Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,4 млн га. Из-них площадь уборки зерновых составляет 16,1 млн га. При средней урожайности 13,0 ц/га намолочено 20,1 млн тонн зерна", - рассказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Также собрано 1 млн тонн маслосемян с 40% площадей, 3,2 млн тонн картофеля с 83% площадей, урожай овощей составил 4,2 млн тонн.

"На сегодняшний день уборочные работы практически завершены. В целом, погодные условия были благоприятными. Сбор урожая ожидается выше среднегодовых показателей", - отметил министр.

Отметим, что в 2021 году урожай зерна в Казахстане составит 16,4 млн тонн.