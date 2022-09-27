Алкоголь в России подорожает с нового года?

27 сен. 9:30

Повысить с 2023 года стоимость водки, бренди и коньяка предложил Минфин РФ, проект опубликован на портале проектов нормативных актов.

По мнению ведомства, минимальная розничная цена водки должна быть повышена до 281 рубля за 0,5 литра, бренди - до 375 рублей, коньяка - до 517 рублей за 0,5 литра.

В настоящее время минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 литра, бренди - 348 рублей, коньяка - 480 рублей.

Министерство предложило увеличить минимальную отпускную стоимость бренди с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовую - с 284 до 304 рублей, коньяка - отпускную с 371 до 397 рублей, оптовую с 391 до 419 рублей.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей со следующего года предлагается на уровне 229 рублей (214 рублей сейчас), оптовая - 238 рублей (222 рубля) за 0,5 литра.