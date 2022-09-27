СМИ: причиной падения давления в экспортном газопроводе могла стать диверсия

27 сен. 9:30

Причиной падения давления в газопроводе "Северный поток - 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла стать целенаправленная диверсия, - написала накануне газета Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники.

Начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.

"Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией, Все говорит против совпадения", - приводит издание слова источника, передает ТАСС.

Такого рода диверсия далеко не тривиальна, она вполне могла быть совершена с использованием сил специального назначения - водолазов или подводной лодки.