Туман задерживает столичные авиарейсы

27 сен. 9:12

Сильный туман сегодня утром стал причиной задержки ряда рейсов в московских аэропортах.

Пока известно о задержке двух рейсов в Шереметьево, трех – в Домодедово, четырех – во Внуково, - передает ТАСС.

Во Внуково ушли на запасной аэродром из-за тумана шесть рейсов - в нескольких районах на западе Москвы утром наблюдается сильный туман, из-за чего аэропорт работает в сложных метеоусловиях, горизонтальная видимость во Внуково составляет 200-300 м, вертикальная – 60 м.

Кроме того, сообщается об отмене по одному рейсу в Домодедово и Жуковском.