Цены на авиабилеты в Турцию и ОАЭ пошли вниз

27 сен. 8:58

Цены на авиабилеты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и некоторые страны СНГ на середину октября уже не выше обычных, - заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Уже с 15 октября тарифы приходят в окончательную норму", - отметили в ассоциации, поведав: за перелет по маршруту Москва - Стамбул "Аэрофлот" берет 33,2 тыс рублей на человека в одну сторону, а цены на перелет в Дубай этай же авиакомпанией составляют 72,5 тыс рублей, - передает РИА Новости.

Дешевеют авиабилеты и в Ташкент - до 17,2 тыс рублей, в Ереван – до 15,7 тыс рублей, Алма-Ату (прямой авиарейс стоит 26,5 тыс рублей, с одной пересадкой - 11,9 тыс рублей).