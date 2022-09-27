В столичном регионе будет прохладно и дождливо

27 сен. 8:43

Сегодня в столичном регионе температура воздуха поднимется максимум до плюс 13, утром туман, а вечером - небольшие дожди, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, приближающийся с юга. Облачная с прояснениями погода, в Москве небольшие дожди пройдут ближе к вечеру, а в южной половине области дожди начнутся во второй половине дня. В утренние часы местами возможны очаги густых туманов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11 - плюс 13 градусов, по области - от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 742 мм рт ст, что ниже нормы, - добавил синоптик.