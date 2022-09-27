СМИ: в России может появиться Крымский федеральный округ

27 сен. 8:13

По итогам референдума, проходящего в Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях, в России могут создать Крымский федеральный округ, полпредом в котором может стать бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к администрации президента РФ.

"В России могут создать новый федеральный округ – Крымский, в его состав войдут и сам полуостров, и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области.... Возглавить новое полпредство может бывший гендиректор "Роскосмоса" ... Близкий к Старой площади собеседник говорит, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время, и оно с большой вероятностью будет положительным", - пишет газета со ссылкой на источники.

Также газета со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, утверждает, что Рогозина до сих пор не назначили на федеральную должность, поэтому есть вероятность, что ему "найдут работу там", поскольку там "большой фронт работ".