СМИ: Иран подтвердил готовность сотрудничать с МАГАТЭ

27 сен. 7:56

Иран готов сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам гарантий по трем иранским ядерным объектам, - заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан.

"У нас нет никаких проблем по сотрудничеству или взаимосвязям с агентством. И, как вы знаете, наше сотрудничество все еще продолжается, особенно когда это касается гарантий… Мы определенно продолжим наше сотрудничество с агентством. У агентства есть вопросы о якобы трех объектах, на которых, как они говорят, они нашли уран. Мы готовы предоставить ответы на эти вопросы", - заявил Абдоллахиан в интервью базирующемуся в США интернет-изданию Al-Monitor, передает РИА Новости.

В то же время глава иранского МИД призвал МАГАТЭ действовать "технически", обвинив агентство в политическом поведении.