Вузы прикаспийских стран соберутся на Генеральную ассамблею

27 сен. 7:14

Представители вузов, федеральных и региональных органов власти стран "каспийской пятерки" – России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана - обсудят вопросы образовательного, научного и культурного сотрудничества на XXIV Генеральной ассамблее Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран (АУПС), - сообщили в оргкомитете мероприятия.

Ассамблея пройдет в начале октября на базе Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова в рамках II Каспийского экономического форума. В ней дистанционно примет участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"Определяя повестку мероприятия, университет ориентировался на принципы Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной президентами России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении в 2018 году. Широк спектр вопросов, запланированных к обсуждению на площадках мероприятия: защита и поддержание экосистемы Прикаспийского региона, перспектив "зеленого" развития отраслей экономики, правовых механизмов противодействия современным угрозам экологической безопасности Каспия. Мы объединяем усилия для развития совместных образовательных программ и научных проектов по проблемам Каспийского моря, культурного сотрудничества с учётом экономических, экологических, этнических, культурных особенностей народов прикаспийских государств", - рассказал ректор Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова Бадма Салаев, передает РИА Новости.

Ассамблея – один из важнейших форумов ученых и студентов, который вносит огромный вклад в сохранение и развитие дружеских отношений между народами стран Каспийского региона, - добавил он.