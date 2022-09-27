На территории СКФО установится теплая осенняя погода

27 сен. 6:59

В ближайшие дни на юг России снова придет летнее тепло. Дожди прекратятся, а температура воздуха будет постепенно расти.

В континентальных районах Краснодарского края уже сегодня будет 18-20 градусов, а в последующем потеплеет до 28-30 градусов. Чуть прохладнее в Краснодаре – здесь днем около 20 градусов, на Ставрополье прохладнее – дневные температуры будут колебаться в районе 13-15 градусов тепла.

В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии 10-12 тепла, в Нальчике и Владикавказе синоптики прогнозируют в районе 9-12 со знаком плюс, теплее в Чечне – в Грозном 12-14, еще теплее в Дагестане – в Махачкале 18-20 тепла, постепенно прогревается и Дон – в Ростове 13-15 со знаком плюс. И только в Карачаево-Черкесии пока дневные температуры не превысят отметки в 10 градусов тепла.