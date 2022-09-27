Иран не поставляет оружие ни Украине, ни России

27 сен. 6:43

Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и считает неправильным отправку любой стороной оружия как Киеву, так и Москве, - заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на вопрос журналиста о якобы возможных поставках беспилотников России.

"У нас есть соглашение об оборонном сотрудничестве с Россией. Но мы не поддерживаем какую-либо из сторон в этой спецоперации, что приведет к ее продолжению. Мы решительно против любой войны, будь то на Украине, или в Йемене, или в Палестине. И мы также были вовлечены в усилия по достижению мира и прекращения огня на Украине. Мы считаем неправильным для любой стороны отправлять оружие как Украине, так и России. И мы собираемся продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры", - сказал Абдоллахиан в интервью интернет-изданию Al-Monitor.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.