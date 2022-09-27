СМИ: возле полицейского участка в Мерсине сработало взрывное устройство

27 сен. 6:29

Минувшей ночью на востоке Турции в Мерсине произошло вооруженное нападение на здание полиции, есть погибший, Власти квалифицируют инцидент как теракт, - передал телеканал A Haber.

"Около 23:00 (совпадает с мск) в районе Мезитли города Мерсин неизвестные совершили вооруженное нападение на полицейский участок", - сообщил телеканал, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Сообщается также о взрыве в результате дистанционного управления самодельной бомбой.

Как рассказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу, в результате теракта погиб один полицейский, другой сотрудник правоохранительных органов тяжело ранен.

"Уже известно, какая террористическая организация стоит за этим", - добавил министр.