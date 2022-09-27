В Казахстане 68 новых заболевших коронавирусом

27 сен. 6:12

В Казахстане за минувшие сутки было зафиксировано 68 новых случаев заболевания коронавирусом, - сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля страны. Днем ранее сообщалось о 41 заболевшем.

По числу новых заболевших лидируют Астана – 17 новых пациентов, Алматы – 13 инфицированных, Актюбинская область – 10 заболевших, - передает Sputnik Казахстан.

В остальных регионах страны число новых заболевших за сутки не превышает пяти человек.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 393 284 случая заболевания коронавирусом.