Эмираты обеспечат Германию газом

В воскресенье ОАЭ заключили соглашение об ”энергетической безопасности” на поставку сжиженного природного газа и дизеля Германии, которая находится в поисках источников энергии на замену российских поставок.

Middle East Eye пишет, что министр промышленности ОАЭ Султан Ахмед Аль-Джабер назвал новое соглашение знаковым, заметив, что оно ”укрепляет стремительно развивающееся энергетическое партнерство между ОАЭ и Германией”. Это заявление министр сделал на церемонии подписания с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца, который побывал с визитом в ОАЭ в рамках турне по странам Персидского залива, посетив также Саудовскую Аравию и Катар.

Канцлер встретился с Шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном, который написал в одной из соцсетей, что ”на встрече обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества в таких областях как энергетическая безопасность, сокращение вредных выбросов и борьба с изменением климата”.

В рамках сделки в конце 2022 года ОАЭ обеспечат Германию СПГ для использования на новом импортном терминале в Брунсбюттеле, расположенном в Северном море. В сентябре государственная нефтяная компания ОАЭ ADNOC осуществила первую в истории прямую поставку дизельного топлива Германии. Планируется, что в 2023 году ежемесячные поставки составят 250 тонн дизеля. На 2023 год ADNOC зарезервировала несколько грузов СПГ исключительно для немецких клиентов.

В воскресенье Шольц завершил свой двухдневный тур по странам Персидского залива, который был организован с целью заключить новые энергетические соглашения на замену российским поставкам и снизить последствия энергетического кризиса, спровоцированного событиями на Украине. В субботу он встреться саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, а в воскресенье днем побывал в богатом газом Катаре, где провел переговоры с эмиром Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Встреча с наследным принцем Саудовской Аравии

Во время визита в ОАЭ министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Мариам Альмхейри ознакомила Шольца с климатическим проектом в мангровом парке. ОАЭ и Саудовская Аравия - главные критики ”нереалистичных” переходных моделей, которые, по их мнению, привели к нынешним энергетическим проблемам.

Шольц рассказал репортерам в Абу-Даби, что его страна ”добилась прогресса по целому ряду проектов по производству и закупкам дизеля и газа”. Он добавил, что подобного рода усилия направлены на то, чтобы в будущем избежать энергетической зависимости от России. ”Мы больше не будем зависеть от одного поставщика и решений, которые он принимает”, - заявил канцлер.

После встречи в субботу с наследным принцем Саудовской Аравии Шольц заявил, что стремится к углублению энергетического партнерства между двумя странами. В своей беседе с крон-принцем он обсудил ситуацию с гражданскими правами и правами человека.

Согласно отчету американских разведывательных служб, Мухаммед ибн Салман отдал приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашшоги, который пропал после того, как вошел в здание саудовского посольства в Стамбуле в 2018 году. Хашшоги, обозреватель Washington Post и Middle East Eye, часто критиковал саудовскую монархию и крон-принца. Немецкие политики из самых разных партий призвали Шольца не игнорировать данный вопрос.