Виктор Орбан: "Карлик вводит санкции против гиганта"

27 сен. 4:00

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не собирается отступать в споре с Брюсселем. Обращаясь к венгерскому парламенту он заявил, что если законодатели Европейского союза исключат страну из общего бюджета блока, он получит необходимые средства из других источников.

CGTN напоминает, что Еврокомиссия рекомендовала заморозить предоставление 65% европейских фондов в размере $7,5 млрд, предназначавшихся для Венгрии в связи с "опасениями по поводу верховенства закона в стране". Орбан обвиняет ЕС в энергетическом кризисе, охватившем континент, и призывает отменить все санкции против России.

По словам венгерского премьер-министра, санкции, введенные ЕС против России, привели к небывалому росту цен на энергоресурсы. Правительство Орбана противостоит Брюсселю с самого начала украинского конфликта.

Напряжение внутри страны и за ее пределами усиливается. Главная оппозиционная партия объявила о формировании теневого правительства в противовес Орбану, законодатели ЕС заявили, что Венгрия более не полноценная демократия, и заморозили 65% европейских фондов в связи с коррупцией.

В последние годы Орбан укрепил связи с российским президентом Владимиром Путиным и неоднократно выступал против европейских санкций в отношении Кремля, настаивая на том, что они больше вредят Европе, чем Москве. ”Если брюссельские бюрократы не отдадут нам деньги, на которые Венгрия имеет право, мы получим необходимые средства из других финансовых источников, - заявил Орбан. - Мы уже ведем соответствующие переговоры как с Европейским союзом, так и с другими международными партнерами”.

Орбан заявил, что правительства в Европе терпят крах, имея в виду прошедшие в воскресенье выборы в Италии, где ультра-правый лидер Джорджа Мелони собирается занять кресло премьер-министра. Орбан предупредил парламент о необходимости готовится к длительному конфликту на Украине. ”Европа стреляет себе в ногу, - заявил премьер-министр. - Карлик вводит санкции против гиганта, а они ведь работают только в том случае, когда всё наоборот”.