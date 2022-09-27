Маск предлагает иранцам доступ в интернет

Как уже сообщал "Вестник Кавказа" американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении просить власти США сделать исключение из санкций для обеспечения работы интернет-сети Starlink в Иране. Financial Times уточняет, что Маск активировал спутниковый широкополосный сервис Starlink в ИРИ после того, как США разрешили частным компаниям предоставить не подверженный цензуре интернет-доступ стране.

Недавно Starlink обеспечил доступ Украине после разрушения там коммуникационных систем. Starlink - первая в своем роде спутниковая система нового поколения, функционирующая на низкой околоземной орбите и обеспечивающая высокоскоростной интернет из космоса напрямую частным пользователям. Клиенты Starlink могут обходить наземные коммуникационные сети и пользоваться интернетом без цензуры. Однако чтобы получить сигнал со спутникового созвездия Starlink, находящегося на высоте в 500 км от Земли, необходим специальный терминал, оснащенный полумертвой спутниковой антенной. Терминал поставляется в упаковке размером с две коробки пиццы, сложенные одна на другую.

На прошлой неделе Маск рассказал Financial Times, что готов предоставить доступ к системе Starlink как Ирану, так и Кубе, если американские санкции в отношении ведения бизнеса в обеих странах будут ослаблены. ”Очевидно, что иранское правительство не одобрит нашу инициативу, - сказал Маск. - Нужно, чтобы кто-нибудь купил терминал и привез его в Иран. Но это предприятие сопряжено с риском, поскольку правительство не обрадуется такому развитию событий”.

Иранские власти запретили доступ в Instagram (часть запрещенной в РФ организации) и WhatsApp на прошлой неделе, после чего министерство финансов США объявило об ослаблении ограничений. По данным Карима Саджадпура, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир, в Иране Starlink уже активирован. По словам предпринимателя, если ”кто-то сможет завести терминалы в страну, интернет заработает”.

В конце минувшей недели Госдеп США ослабил санкции, которые запрещали компаниям, предоставляющим услуги интернета и связи, работать в Иране. В рамках новых правил американские технологические компании могут предоставлять безопасные платформы и услуги в Иране, не нарушая ограничения, которые ранее препятствовали сотрудничеству со страной. Также был разрешен экспорт спутникового интернет-оборудования частных компаний, в том числе и Starlink Маска.

Совет национальной безопасности, министерство финансов и другие американские департаменты обсудили с представителями Starlink возможность предоставления услуг Тегерану. ”Мы поддерживаем все методы расширения и поддержки интернет-доступа в Иране, - сказал высокопоставленный чиновник из американской администрации. - Мы целиком и полностью на стороне частного сектора, помогающего иранцам оставаться на связи. Мы и сами, в свою очередь, предпринимаем определенные шаги”.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США будет отдавать предпочтение заявлениям на получение определенных лицензий и разрешений от компаний, обеспечивающих свободу интернета в Иране. ”Если SpaceX для работы в Иране понадобится определенная лицензия, Управление по контролю за иностранными активами с радостью примет соответствующую заявку и обработает ее в кратчайшие сроки. Если SpaceX решит, что ее деятельность уже разрешена, но у компании останутся вопросы, Управление готово на них ответить”, - заявил пресс-секретарь управления.

Но для осуществления деятельности в Иране Starlink необходимы дополнительные разрешения, помимо тех, что выдали минфин и госдепартамент. ”Иранцам был обеспечен доступ к VPN-сервисам и тому подобным вещам, чтобы обойти ограничения и убедиться, что они могут пользоваться платформами для общения”, - говорит Брайан О’тул, старший научный сотрудник Atlantic Council и бывший старший советник по санкциям в минфине США. Поскольку тайно провести большое количество оборудования Starlink в Иран невозможно, для доставки его в страну необходимо сотрудничество с властями. ”Для чего-то более масштабного, предусматривающего взаимодействие с иранским правительством, будет нужна дополнительная лицензия”, - уверен О’Тул.