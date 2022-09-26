МАГАТЭ и Иран возобновили диалог

26 сен. 23:57

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о восстановлении диалога с Ираном, соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Ранее в ходе июньской сессии Совета управляющих агентства Гросси сообщил, что Иран все еще не объяснил происхождение урана на трех незаявленных объектах, так что вопросы гарантий по ним пока не решены.

"Диалог возобновился с Ираном по прояснению неразрешенных вопросов по гарантиям", - отметил глава МАГАТЭ.

Он пояснил, что провел встречу с вице-президентом, главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.