"Детское Евровидение-2022" в Ереване пройдет без Азербайджана

26 сен. 23:45

Азербайджан не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Детское Евровидение", который 11 декабря 2022 года пройдет в Ереване, - сообщает официальный сайт мероприятия.

Участие в проекте подтвердили лишь 16 стран: Албания, Армения, Великобритания, Грузия, Испания, Италия, Казахстан, Мальта, Польша, Португалия, Северная Македония, Сербия, Нидерланды, Украина и Франция. Азербайджан, Россия, Болгария и Германия отказались от участия в нем, - передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, Азербайджан четырежды выступал на этом песенном конкурсе - в минувшем 2021 году от Азербайджана на нем выступила Сона Азизова, занявшая 5-е место.