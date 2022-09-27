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В Муйнаке пройдет гастрофестиваль "99 видов блюд из рыб Аральского моря"

В Муйнаке пройдет гастрофестиваль &quot;99 видов блюд из рыб Аральского моря&quot;

В городе Муйнак в Узбекистане 29-30 сентября состоится гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Аральского моря".

Его цель - продвижение уникального гастрономического и туристского потенциала Каракалпакстана, в частности Муйнакского района, и привлечение туристов.

В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы местных поваров по приготовлению рыбных блюд, состязания между поварами, выставки местных мастеров, национальных эстрадных и фольклорных исполнителей.

Победителей конкурса наградят различными призами, передает Kun.uz.

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