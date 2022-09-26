ЕНД предложило сделать бесплатным питание в школах Грузии

26 сен. 22:50

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" вносит в парламент законодательную инициативу о бесплатном питании в школах Грузии.

Депутат Ани Цитлидзе сегодня озвучила данные недавнего опроса, из которого следует, что каждому третьему жителю не хватает денег, чтобы прокормить семью. Треть - 35% учеников - всегда приходят в школу голодными, а еще 42% сыты не всегда.

По оценке ЕНД, на программу бесплатного питания в школах нужно будет потратить 100 млн лари (около $35 млн), передает "Новости-Грузия".

Напомним, ранее Минобразования Грузии поддержало идею бесплатного питания и обещало разработать несколько моделей.