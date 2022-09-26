В Сочи не будут строить многоэтажек для реновации

26 сен. 23:13

Власти Сочи к 1 ноября представят на согласование проект Генерального плана города, в котором не будет запланировано мест для строительства новых домов.

"Проектом нового Генерального плана Сочи не планируется выделение территории для нового строительства многоквартирных жилых домов. В текущих условиях корректировки Генплана в Сочи ведется строительство жилых объектов, разрешения на строительство которых были выданы ранее. Генеральным планом реновация в Сочи не предусмотрена", - рассказал мэр города Алексей Копайгородский, передает портал Юга.ру.

Концепция Генплана предполагает создание нескольких кластеров, где будут сосредоточены объекты социальной инфраструктуры. Проект рассчитан до 2032 года.

Северный кластер будет расположен в микрорайоне Мамайка. Его площадь составит 14 га, здесь будет 5 детских садов, спортивный комплекс с бассейнами и залами.

Западный кластер площадью в 8 га раскинется в районе улицы Фадеева – здесь построят две школы, два детских сада, спортобъекты и поликлинику.

Два социальных кластера площадью 23 га будут на территории села Верхний Юрт. При этом территорий для нового строительства многоэтажных домов не предусмотрено.

Всего в городе планируют строительство 350 школ, детских садов, объектов дополнительного образования и здравоохранения. Под социально значимое строительство выделено 605 га земли.