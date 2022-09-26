На обеих нитках "Северного потока" зафиксирована потеря давления

26 сен. 22:26

Давление упало на обеих нитках газопровода "Северный поток-1" сегодня вечером, заявили в пресс-службе оператора Nord Stream AG.

"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока - 1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода", - цитирует сообщение ТАСС.

В компании добавили, что причины ЧП устанавливаются.

Напомним, ранее аналогичная проблема с резким падением давления была зафиксирована на "Северном потоке-2". Это случилось ночью в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм.