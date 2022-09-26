Пашинян готов подписать мирное соглашение при условии признания границ в рамках соглашения о создании СНГ

26 сен. 21:47

Ереван готов подписать соглашение о мире с Баку на основе совместного признания госграниц в рамках соглашения о провозглашении Содружества независимых государств, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

"Необходимо пойти на подписание соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном при взаимном признании границ, подтвержденных соглашением от 8 декабря 1991 года ("Беловежское соглашение" - ред.)", - цитирует его пресс-служба армянского правительства.

Пашинян также заявил, что "административные границы" Азербайджана и Армении после распада СССР стали государственными границами, так как обе страны ратифицировали соглашение о создании СНГ и до сих пор входят в Содружество.