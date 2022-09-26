Сербия снимает фильм о Кубани для популяризации туризма

26 сен. 22:45

Сербский телеканал "Балкан трип" впервые за 10 лет снимает в Краснодарском крае цикл программ о туризме "Културиста".

В Сочи команда журналистов посетила центр города, Скайпарк, Красную Поляну и федеральную территорию Сириус. Также съемки пройдут в Краснодаре, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе.

"Мы хотим открыть для своих соотечественников Краснодарский край как удобное и интересное направление для путешествий. Прямой рейс – это отличная возможность посетить юг России, познакомиться с его культурой и традициями", – рассказал ведущий и автор программы Бошко Козарски.

Съемки поддержал посол России в Сербии и Российский центр науки и культуры "Русский Дом" в Белграде, отметили в администрации Краснодарского края.

Напомним, Сочи и Белград связывает регулярное авиасообщение.