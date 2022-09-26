Фестиваль Jazz and Wine Kakheti пройдет в Грузии

26 сен. 22:14

Шестой по счету фестиваль джаза и вина Jazz and Wine Kakheti состоится в имении Цинандали в Кахети 15 и 16 октября.

Впервые в фестивале будет участвовать страна-гостья, ею станет США. В празднике Jazz and Wine Kakheti примут участие более 20 производителей грузинского вина, а также американский винодел Натан Зиндер из Rockland Farms and Winery, - сообщают организаторы мероприятия.

В программе фестиваля дегустация вин, джазовые концерты, а также блюда американской кухни, их приготовит шеф-повар Мэтью Долан.

Ожидаются выступления румынской "королевы электро-свинга" Элис Фрэнсис, квинтета из США CAILI O'DOHERTY Quintet, группы De-Phase из Германии и диджея Датуна Мачаидзе.