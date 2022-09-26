Хакеры взломали сайт Уполномоченного по правам человека в Дагестане

26 сен. 21:32

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Дагестане был взломан – хакеры разместили на нем призывы к несанкционированным акциям, написал омбудсмен региона Джамал Алиев.

"На главной странице было размещено обращение к дагестанцам, которое противоречит законодательству Российской Федерации и призывает к несанкционированным мероприятиям", - написал омбудсмен в своем Telegram-канале, добавив, что первыми сообщение о размещении противоправной информации на сайте дали украинские Telegram-каналы, представив ее как официальную позицию аппарата.

"Это подстрекательство населения республики на неправомерные действия. Обращаюсь ко всем жителям республики, не ведитесь на подобные провокации! Будьте бдительны", - добавил Алиев.