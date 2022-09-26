СМИ: Конгрессе США рассмотрит новый пакет помощи Киеву

26 сен. 21:18

Американские законодатели согласились включить в законопроект о продолжении финансирования американского правительства почти $12 млрд дополнительной помощи Украине, которую запрашивала администрация США, - пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Законопроект, включающий в себя также временное финансирование целого ряда правительственных программ США, должен быть рассмотрен до полуночи пятницы по местному времени. В противном случае ряд федеральных ведомств вынужден будет приостановить работу с понедельника, 3 октября. Помимо помощи Украине, в законопроект также будет включено выделение средств на программу переселения афганских беженцев, - передает ТАСС.

Напомним, ранее Белый дом запросил у Конгресса $11,7 млрд "на помощь в сфере безопасности и экономическую поддержку" Киева.