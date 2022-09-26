26 сен. 20:57

Россия не будет выдвигать фильм на "Оскар" в этом году, говорится на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ.

"Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар" Американской киноакадемии", - отмечено в сообщении.

Напомним, российские фильмы трижды выигрывали в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Это "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).