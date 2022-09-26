Нацагентство вина Грузии подвело первые итоги Ртвели-2022

26 сен. 20:46

Уже около 16 тыс фермеров региона Кахетии сдали виноград на заводы в рамках Ртвели-2022, заработав до 174 млн лари ($61,7 млн), - сообщает Национальное агентство вина.

Сезон сбора урожая и его сдача на заводы традиционно начался в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги (Восточная Грузия). На данный момент Ртвели в активной фазе проходит практически во всех районах страны, кроме Сагареджо, где собирать виноград начинают немного позже, - передает Sputnik Грузия.

По данным на 26 сентября, больше всего винограда переработано в муниципалитете Кварели – 47,7 тыс т, 45 тыс т в Гурджаани, 34 тыс т в Телави, 20,3 тыс т в Сигнаги, 11,1 тыс т в Лагодехи, 6,5 тыс т в Ахмета, 6,5 тыс т в Дедоплисцкаро и 3,7 тыс т в Сагареджо.

Суточная переработка винограда достигает 8-9 тыс т.

В Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тыс т солнечной ягоды.