Бакинский Buta Palace примет международный конкурс красоты

26 сен. 20:31

В столицу Азербайджана прилетели около двадцати представительниц прекрасного пола из разных стран, чтобы принять участие в III Международном конкурсе красоты International Beauty and Model.

В конкурсе примут участие успешные женщины, многие из которых являются учредителями и владелицами различных компаний, проектов в сфере среднего или крупного бизнеса, а также популярными блогерами, из Азербайджана, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Израиля, Румынии, Польши, России, Беларуси и других стран. Они сразятся за корону победительницы в трех категориях - "Мисс" (незамужние девушки), "Миссис" (до 39 лет) и "Классическая миссис" (от 39 лет), - передает Sputnik Азербайджан.

Организатор проекта - Всемирный конгресс красоты (World Beauty Congress). До этого конкурс проводился в Китае и Кыргызстане.

Финал конкурса состоится в Buta Palace 28 сентября. Почетным гостем вечера будет шведский певец Боссон, прославившийся во всем мире со своим хитом Оne in a million.