Сирия намерена вернуть национальный суверенитет над Голанскими высотами

26 сен. 20:18

Сирия восстановит свой суверенитет над Голанскими высотами, которые были захвачены Израилем в 1967 году, - заявил сегодня на общеполитических дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад.

"Возвращение этой оккупированной территории является неотъемлемым правом Сирии. Мы будем защищать свою землю и проживающий на ней народ всеми законными средствами, добиваться привлечения к ответственности израильских агрессоров", - подчеркнул он, передает ТАСС.

Израильские власти "систематически нарушают международное гуманитарное право на Голанах путем расширения поселений и изменения демографической ситуации", - отметил глава сирийского МИД, осудив попытки насильственно навязать израильское гражданство населению Голанских высот.

"Голаны - в сердце каждого сирийца, и наше право вернуться к линии границы, существовавшей на 4 июня 1967 года, - незыблемо, не подлежит торгу и не имеет срока давности", - подчеркнул Микдад.

Напомним, Резолюция 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года признает незаконной аннексию Израилем принадлежащих Сирии Голанских высот.