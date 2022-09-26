Протесты в Иране: кто прав, кто виноват?

Иран продолжает сотрясать волна протестов. Митинги проходят фактически по всей стране. Поводом для массовых волнений стала смерть 22-летней иранки Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за якобы неправильно надетый хиджаб. Его ношение стало обязательным для всех женщин в Иране после Исламской революции 1979 года.

Согласно заявлению сил безопасности Ирана, Амини внезапно потеряла сознание в центре задержания, когда проходила обучение правилам ношения хиджаба, и была доставлена в больницу, где впоследствии впала в кому. 16 сентября власти сообщили, что Амини скончалась в отделении интенсивной терапии больницы Касра в Тегеране. МВД уверяет, что девушка упала в обморок из-за эпилепсии и сопутствующих заболеваний, насилия к ней никто не применял, однако родители утверждают обратное, утверждая, что их дочь была абсолютно здорова. Свидетели и родственники уверены, что девушка погибла в результате избиения полицейскими в месте ее задержания, поскольку в день происшествия около полицейского участка, в котором находилась Амини, люди слышали крики. Очевидцы начали стучать в двери, но их разогнали дубинками и слезоточивым газом. Представители иранских властей назвали это показания провокационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации внутри страны.

Тем не менее смерть 22-летней Махсы Амини стала поводом для массовых акций протеста по всему Ирану. Есть основание полагать, что произошедшее стало лишь поводом для массовых акций протеста, триггером волнений могут быть и внутренние разборки в иранской элите, и влияние внешних сил. Заслуживает внимания тот факт, что волна митингов докатилась до таких городов как Кум и Мешхед – священных центров ИРИ, где собран весь цвет исламской шиитской мысли. Кум и Мешхед считаются оплотом консерватизма и иранского духовенства.

Митинги и шествия проходят в других крупных городах и центрах Ирана – Тебризе, Ширазе, Исфахане и в провинции Курдистан, откуда была родом Махса Амини. Чтобы немного успокоить митингующих, власти через телеканалы обнародовали видео, на котором запечатлено как Амини говорит с кем-то в классе "перевоспитания", а затем внезапно теряет сознание. Однако западные и иранские оппозиционные СМИ уверяют, что на видео есть признаки монтажа. Впрочем, полиция нравов не берет на себя ответственность за произошедшее.

"Полиция нравов": функции и задачи

Назидательный патруль Сил правопорядка ИРИ или как его называют проще "полиция нравов" – правоохранительный орган, находящийся под контролем МВД. В 2005 году патруль был выделен в отдельную структуру. В его задачи входит обеспечение надлежащего по шариату дресс-кода граждан Ирана и иностранных граждан в общественных местах. Дискуссии о том, что полицию нравов нужно упразднять идут не один десяток лет.

С этой инициативой выступил в свое время президент Ирана Хасан Рухани, представитель реформаторов. Ему активно противостояли Корпус стражей Исламской революции и влиятельная армия священнослужителей, занявшихся политикой. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи изначально выступал против упразднения этой структуры, однако со временем стал прислушиваться и к альтернативной точке зрения, понимая, что полиция нравов – это пережиток прошлого. Однако не все так просто в Исламской республике, как может показаться на первый взгляд. Иран – страна консервативная, но при этом он не прочь примерить на себя более либеральную модель консерватизма, позволяющую идти в ногу со временем.

Внутриполитическое противостояние

Аятолла Али Хаменеи не первый год думает о преемнике и не хочет, что с его уходом из жизни был поставлен крест и на действующем режиме Исламской республики, как того желает иранская оппозиция, находящаяся за рубежом. Долгие годы идут дискуссии относительно того, кто может стать преемником нынешнего верховного лидера. Все чаще ходят слухи о том, что им может стать старший сын Али Хаменеи – Моджтаба Хоссейн – убежденный консерватор, сторонник силового блока, при этом симпатизирующий реформатору Мир Хоссейну Мусави – лидеру "зеленой революции" 2009 года, кандидату на пост президента страны, который проиграл тогда Махмуду Ахмадинежаду. Хаменеи и Мусави – дальние родственники, оба из города Тебриз провинции Восточный Азербайджан, сторонники либерального духовенства. Моджтабе активно противостоят как ультрарелигиозные консерваторы, так и ультраправые реформаторы. Понимая, что ни тем, ни другим не будет места во власти, если верховную власть возглавит старший сын Хаменеи, они активно начали выступать против него.

Не исключено, что нынешние протесты – результат внутриполитических склок в иранской элите. Поэтому впервые за долгое время отголоски нестабильности слышны в Куме и Мешхеде – центрах консервативных сил. Слышны и сепаратистские лозунги, особенно в Курдистане, и это дает основание полагать, что гибель Махсы Амини, родившейся в Курдистане, стала лишь поводом для митингующих выйти на улицы и потребовать отделения от Ирана. По данным иранских правозащитников, в результате стычек с силами безопасности погибло по меньшей мере 40 человек, пострадало больше 100.

Учитывая накал, президент Ирана перед отъездом в Нью-Йорк для участия на 77-й сессии Генассамблеи ООН поговорил с семьей девушки по телефону и поручил главе МВД немедленно разобраться в произошедшем и расследовать гибель Амини. Однако и это не разрядило обстановку, к протестующим начали присоединяться административные центры из разных уголков страны.

Внешнее вмешательство

Есть предположение, что нынешние протесты в Иране стали результатом прямого вмешательства и подстрекательства со стороны внешних сил, а конкретно - Соединенных Штатов. Проживающий в США иранский монарх в изгнании Реза Кир Пехлеви прямо призывает Вашингтон вмешаться в ситуацию и поддержать протестующих. Он всерьез рассчитывает, что в случае свержения режима Исламской республики, сможет вернуться в страну и возглавить ее. И это при том, что подавляющее большинство протестующих против нынешних властей, выступает также против возрождения монархии.

На днях стало известно, что Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, расширяющую возможности поставки в Иран коммуникационных услуг. "В условиях, когда иранское правительство отрезает доступ своего населения к мировому интернету, Соединенные Штаты предпринимают действия с целью поддержки свободного обмена информацией и доступа иранского народа к информации, основанной на фактах. Обновленные указания дадут технологическим компаниям разрешение на предоставление иранскому народу доступа к большему набору безопасных внешних платформ и услуг", - сказано в заявлении американского Минфина.

Кроме того, известный американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск заявил о намерении просить власти США сделать исключение из санкций для обеспечения работы интернет-сети Starlink в Иране. Маск сделал это заявление на фоне массового отключения интернета по всей территории ИРИ по прямому распоряжению президента Эбрахима Раиси. Таким образом власти пытались ограничить доступ к информации и решить вопрос с массовыми протестами, как и в 2009 году. Примечательно, что на фоне массовых протестов в Иране директор Фонда защиты демократии (основателем которого был Збигнев Бжезинский) Марк Дубовиц прямо заявил о необходимости развала Ирана по примеру СССР. По его словам, США должны максимально помочь протестующим, чтобы добиться краха Ирана. Если раньше антагонисты Тегерана заявляли исключительно о смене режима или старались прямо не высказываться о вмешательстве во внутренние дела страны, то сейчас приближенные к Конгрессу США политологи и политики откровенно говорят об истинных целях своей политики в отношении Тегерана.

Сегодняшние протесты в Иране напоминают ситуацию с вышеупомянутой "зеленой революцией" 2009 года, когда миллионы людей по всей стране смогли выйти на улицы и площади с целью либерализации режима. Нечто подобное происходит и сейчас, однако сила информационно-коммуникационных технологий гораздо больше, чем 13 лет назад. Тем не менее вряд ли текущие протесты приведут к кардинальным переменам и тем более к смене режима. Однако то, что один из столпов Исламской революции серьезно пошатнулся – очевидный факт.