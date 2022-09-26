Иран попал под санкции Канады

26 сен. 19:59

Канада введет санкции в отношении нескольких десятков иранских чиновников, предприятий и полиции нравов Ирана из-за смерти 22-летней иранки Махсы Амини, умершей в середине сентября после задержания. Об этом сообщил 26 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Сегодня я объявляю, что мы введем санкции против десятков лиц и организаций, включая так называемую полицию нравов в Иране", - цитирует его ТАСС.

При этом Трюдо не уточнил точное число граждан и организаций, которые попадают под санкции.

Канадский премьер также отметил, что это связано с гибелью Махсы Амини. По его словам, иранское руководство нарушает права человека и не защищает собственных граждан.

Напомним, 13 сентября 22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба, когда выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка ее привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Врачи в больнице сказали мужчине, что у его сестры случился сердечный приступ и инсульт, а мозг перестал функционировать. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у девушки не было сердечных заболеваний. В день смерти девушки, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста. С тех пор протесты охватили десятки городов.