Депутат от "Мечты": ЕНД находится на грани распада

26 сен. 19:59

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое нацдвижение" находится на грани распада, такое мнение выразил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Георгий Амилахвари.

Ранее лидер ЕНД Ника Мелия призвал экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске и живет за границей, держаться подальше от оппозиции.

"Эта партия занята не только борьбой с государством и расшатыванием государственных институтов, но уже и внутри партии есть несколько группировок - Саакашвили, Мелия или Кезерашвили", - цитирует Амилахвари Sputnik Грузия.

По словам депутата от "Мечты", Саакашвили, Мелия и Кезерашвили "противостоят друг другу и уже борются за партию", так что сейчас ЕНД "на грани распада".

"К следующим выборам партия вообще исчезнет с политических радаров", - выразил уверенность он.