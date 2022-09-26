Казахстанский премьер-министр поручил оказать содействие приезжающим в страну россиянам

26 сен. 19:51

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил госорганам оказывать содействие прибывающим в страну россиянам, такое сообщение распространила пресс-служба правительства республики по итогам посвященного этой теме совещания.

Глава кабмина подчеркнул необходимость усиления координации центральным и местным госорганам для профилактики социальной напряженности в регионах.

"Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья", - призвал Смаилов.

Премьер уточнил, что всем государственным структурам надо провести разъяснительную работу по правам и ответственности сторон как среди местных жителей, так и среди мигрантов. В ближайшее время для этого заработают горячие линии.

Смаилов также дал поручение усилить контроль за соблюдением трудового законодательства при трудоустройстве временно прибывших иностранцев, обеспечить стабильную работу всей транспортной инфраструктуры, принять меры во избежание скопления прибывающих лиц, наладить бесперебойную деятельность ЦОНов (Центры обслуживания населения - ред.), открыв дополнительные окна обслуживания.