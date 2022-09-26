Похитившему почти полмиллиона долларов экс-главе Цеснабанка в Шымкенте зачитали приговор

26 сен. 19:45

Апеляционная коллегия по уголовным делам суда Шымкента сегодня вынесла приговор экс-главе филиала Цеснабанка Нуржану Кольбаеву, похитившему в 2017 году $445 тыс.

Кольбаев сбежал с деньгами, снятыми с депозитов вкладчиков, однако позже беглого банкира удалось поймать, он предстал перед судом вместе с сообщницей Асель Садыковой, но суд вынес им оправдательный приговор, после чего была подана апелляционная жалоба.

Апелляция признала директора виновным и приговорила его к 8 годам колонии. Его сообщницу приговорили к 7 годам лишения свободы, - пишет Otyrar.kz.