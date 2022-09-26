Светлый гений Арно Бабаджаняна: и неба было мало, и земли

Творчество Арно Бабаджаняна вписано золотыми буквами в историю мировой музыки. Советский композитор, пианист и педагог оставил после себя наследие, ставшее известным во всех уголках Советского Союза. В Армении и сейчас проводятся концерты, посвященные памяти Бабаджаняна, а его произведения популярны во всех республиках Южного Кавказа и за его пределами.

Творческий путь будущего композитора начался рано. Уже в три года Арно Бабаджанян проявлял музыкальные способности, и в 1928 году в возрасте семи лет был принят в Ереванскую консерваторию, в группу одаренных детей. Колорит и традиции армянской семьи окружали будущего композитора с юных лет, они же способствовали знакомству Бабаджаняна с музыкальными традициями русской классики, в частности с творчеством Сергея Рахманинова. Любовь к творчеству Рахманинова Бабаджанян пронесет через всю жизнь, исполняя его произведения дома в кругу родных и близких, а также для своих студентов. Молодой Бабаджанян восторгался творческой убежденностью Рахманинова, его смелостью, позволившей тому создать уникальный стиль, независящий от времени и моды. Современниками Рахманинова были не менее выдающиеся пианисты и композиторы, такие как Сергей Прокофьева, Игорь Стравинский. Однако Рахманинову в начале XX века удалось осовременить классический русский романтизм, сохранив верность наследию Чайковского. В произведениях Рахманинова Бабаджанян почерпнул для себя одно из важнейших качеств, присущих великим художникам – верность себе вопреки всему.

Позже он познакомился с уже признанным к тому времени гением армянской народной музыки Арамом Хачатуряном, который пользовался непререкаемым авторитетом в творческих кругах Армянской ССР, будучи автором гимна союзной республики. Именно Хачатурян рекомендовал Бабаджаняну обогатить произведения армянским колоритом, наполнив их народными акцентами, чтобы избежать ненужных заимствований у коллег по цеху. Слова Хачатуряна на многие годы определили творческий почерк Бабаджаняна.

Сочинения для фортепиано, камерные, оркестровые, балетные, концерты для скрипки были признанными произведениями, но не всегда могли быть услышаны широкой аудиторией. Поэтому Бабаджанян не отказывал в сотрудничестве деятелям эстрады, тем более что предложений было предостаточно. Поначалу перспектива стать популярным композитором эстрадной музыки смущала Бабаджаняна и даже отталкивала. Однако популярность авторских произведений к кинофильмам постепенно побудила его создавать отдельные мелодии. Музыка Бабаджаняна зазвучала на телевидении, в кино или на радио. Композитор начал сотрудничать с известными советскими поэтами Евгением Евтушенко, Леонидом Дербеневым, Андреем Вознесенским. Однако наиболее плодотворным стал творческий триумвират Арно Бабаджаняна, поэта Роберта Рождественского и Муслима Магомаева. Рождественский нравился Бабаджаняну умением насыщать стихи глубоким поэтическим содержанием, удивительно простым и доступным советскому читателю языком. Неповторимый шарм, голос и элегантность Магомаева позволяла исполнять сложную и серьезную музыку таким образом, чтобы она становилась популярной среди самых разных людей. Все трое вдохновляли друг друга, поскольку придерживались общего принципа, который ценился ими прежде всего – каждый оставался самим собой.