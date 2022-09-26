Четвертый транспортный самолет ВВС Ирана попал под санкции США

26 сен. 19:29

Минфин США ввел санкции против еще одного, четвертого по счету иранского транспортного самолета за нарушение мер экспортного контроля против РФ, - сообщает ведомство.

"Неделю назад мы объявили, что три иранских грузовых самолета доставляли грузы в РФ, пытаясь обойти наши меры. Сегодня мы определили четвертый самолет, прилетевший в РФ в нарушение наших мер контроля. Этот борт контролируется ВВС Ирана", - говорится в распространенном сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, ранее под санкции якобы из-за того, что они нарушали санкции против России, попали три самолета Boeing 747 иранских авиакомпаний Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air.