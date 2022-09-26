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Четвертый транспортный самолет ВВС Ирана попал под санкции США

Четвертый транспортный самолет ВВС Ирана попал под санкции США

Минфин США ввел санкции против еще одного, четвертого по счету иранского транспортного самолета за нарушение мер экспортного контроля против РФ, - сообщает ведомство.

"Неделю назад мы объявили, что три иранских грузовых самолета доставляли грузы в РФ, пытаясь обойти наши меры. Сегодня мы определили четвертый самолет, прилетевший в РФ в нарушение наших мер контроля. Этот борт контролируется ВВС Ирана", - говорится в распространенном сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, ранее под санкции якобы из-за того, что они нарушали санкции против России, попали три самолета Boeing 747 иранских авиакомпаний Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air.

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